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Первые классы гимназии № 13 Нижнего Новгорода закрыты на карантин с 4 декабря 2018 года. Об этом агентству сообщили в учебном заведении.
Согласно информации, на карантине в данный момент только первые классы гимназии.
Как стало известно накануне, заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области по данным Роспотребнадзора пока ниже эпидемических порогов.
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