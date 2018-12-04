Первые классы гимназии № 13 Нижнего Новгорода закрыты на карантин Общество

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Первые классы гимназии № 13 Нижнего Новгорода закрыты на карантин с 4 декабря 2018 года. Об этом агентству сообщили в учебном заведении.

Согласно информации, на карантине в данный момент только первые классы гимназии.

Как стало известно накануне, заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области по данным Роспотребнадзора пока ниже эпидемических порогов.