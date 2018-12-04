Глеб Никитин поздравил нижегородских учёных с открытием в сфере лечения онкозаболеваний Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил учёных Нижегородского государственного университета с открытием в сфере лечения онкозаболеваний. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 5 декабря 2018 года.

По информации министерства науки РФ и ННГУ им. Лобачевского, учёные ННГУ, заведующий кафедрой органической химии, профессор РАН Алексей Федоров и ассистент кафедры органической химии Юлия Войтович, при участии французских коллег, доктора Себастьяна Комба и доктора Ксавье Морелли, обнаружили две молекулы, демонстрирующие уникальный профиль селективности. Отмечается, что эти исследования позволят снизить вероятность возникновения побочных эффектов при лечении онкозаболеваний.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил ученых с открытием и отметил важность исследований в этой области медицины. "Результат работы нижегородских ученых и их зарубежных коллег имеет большое значение для фундаментальной и прикладной науки", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона также отметил, что нижегородским учёным уже удалось получить международные патенты. "Это очередной пример того, что нижегородская наука занимает передовые позиции. Уверен, что этот опыт станет еще одним кирпичиком в подготовке концепции научно-образовательного центра", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 3 декабря 2018 года Глеб Никитин провел открытое совещание по включению региона в национальный проект "Наука". В мероприятии принял участие президент РАН Александр Сергеев. Также в мероприятии участвовали представители ГК "Росатом", ГК "Ростех", АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОАО "Военно-промышленная компания", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", ведущих образовательных учреждений высшего образования, институтов РАН Нижегородской области.