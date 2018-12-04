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Происшествия

Три пешехода погибли в ДТП в Нижегородской области 6 декабря

07 декабря 2018 10:48  [58] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три пешехода погибли в ДТП в Нижегородской области 6 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Два ДТП произошло на территории Нижнего Новгорода, одно – в Лукояновском районе.

Так, в 06:15 на пр. Гагарина, 99 водитель автомобиля Lada Largus совершил наезд на пенсионера, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 67-летний мужчина получил смертельное ранение.

В этот же день в 19:40 на 163 км автодороги Нижний Новгород – Саратов водитель ВАЗ 21112 насмерть сбил 51-летнюю женщину, шедшую по проезжей части.

Напомним также, что ещё одно ДТП со смертельным исходом произошло 6 декабря на ул. Белинского, 26 в Нижнем Новгороде. По данным УГИБДД, в 09:10 водитель маршрутки №78 совершил наезд на 46-летнюю кондуктора трамвая, переходившую проезжую часть к трамвайной остановке.

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Теги:
ДТП УГИБДД
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