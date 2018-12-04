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Происшествия

Водитель ЗАЗ погиб в лобовом столкновении в Сормовском районе Нижнего Новгорода 6 декабря

07 декабря 2018 11:48  [140] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель отечественного автомобиля погиб в лобовом столкновении в Сормовском районе Нижнего Новгорода 6 декабря 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 17:30 на ул. Федосеенко, 70. Согласно информации, 65-летний водитель автомобиля "ЗАЗ Шанс" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Nissan.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб. 41-летний водитель иномарки получил перелом поясничного отдела позвоночника.

Напомним, что в этот день в регионе в результате ДТП погибли три пешехода, два из них – в областном центре.

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