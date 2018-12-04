Водитель ЗАЗ погиб в лобовом столкновении в Сормовском районе Нижнего Новгорода 6 декабря

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Водитель отечественного автомобиля погиб в лобовом столкновении в Сормовском районе Нижнего Новгорода 6 декабря 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 17:30 на ул. Федосеенко, 70. Согласно информации, 65-летний водитель автомобиля "ЗАЗ Шанс" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Nissan.
В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб. 41-летний водитель иномарки получил перелом поясничного отдела позвоночника.
Напомним, что в этот день в регионе в результате ДТП погибли три пешехода, два из них – в областном центре.
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