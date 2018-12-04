Нижегородская Дума рассмотрит вопрос об установке мемориальной доски в память о Светлане Аркадьевне Колчинской Общество

Нижегородская Дума рассмотрит вопрос об установке мемориальной доски в память о Светлане Аркадьевне Колчинской. Вопрос будет рассмотрен на заседании комиссии по МСУ 10 декабря, окончательное решение депутаты примут 12 декабря 2018 года.

Ранее инициативная группа горожан выступила с предложением увековечить память Светланы Аркадьевны Колчинской – выдающегося медиаменеджера, основателя телекомпании "Волга", "Радио Рандеву" и издательства "Курьер", лауреата премии ТЭФИ за личный вклад в развитие телевидения в регионе.

Мемориальную доску предлагается установить на фасаде дома № 29 по ул. Большой Покровской, где жила Светлана Аркадьевна.

Напомним, Светлана Колчинская умерла на 73-м году жизни 10 мая 2017 года после продолжительной болезни.

СПРАВКА:

Светлана Аркадьевна Колчинская родилась 11 ноября 1944 года в городе Горьком. В 1989 году создала при областном союзе журналистов первую в городе независимую газету "Курьер", на базе которой впоследствии были организованы издательство "Курьер" и издательство "Курьер НН".

Создатель первой в Нижегородской области независимой радиостанции с собственным программированием "Радио Рандеву". Основатель нижегородской коммерческой телекомпании "Волга". Член Академии российского телевидения, лауреат Премии Нижнего Новгорода. В 2002 году получила главную телевизионную награду конкурса "ТЭФИ-регион" "За вклад в развитие российского телевидения".