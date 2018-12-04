Последние новости рубрики Общество
07 декабря 2018 13:20  [10] Неделю Греции планируется провести в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
07 декабря 2018 12:53  [281] Площадки по продаже елей будут организованы в шести районах Нижнего Новгорода
07 декабря 2018 12:52  [54] Газета "Дзержинские ведомости" заняла второе место в областном журналистском конкурсе Нижегородской области
07 декабря 2018 12:36  [57] Сварщик "Теплоэнерго" признан лучшим в своей профессии в Нижегородской области
07 декабря 2018 12:28  [64] Рейс из Уфы в Нижний Новгород задерживается на три часа
07 декабря 2018 12:12  [109] Нижегородская Дума рассмотрит вопрос об установке мемориальной доски в память о Светлане Аркадьевне Колчинской
07 декабря 2018 10:22  [210] Глеб Никитин подписал постановление о "рубле за участок" для "достройщиков" долгостроев в Нижегородской области
07 декабря 2018 10:07  [596] Публичные слушания по проекту правил благоустройства территории Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря
06 декабря 2018 20:10  [1241] Нижний сегодня: главные события дня
06 декабря 2018 18:27  [226] Останки героя Отечественной войны 1812 года Бориса Полуектова обнаружены в Сарове Нижегородской области
Общество

Нижегородская Дума рассмотрит вопрос об установке мемориальной доски в память о Светлане Аркадьевне Колчинской

07 декабря 2018 12:12  [109] Общество

Нижегородская Дума рассмотрит вопрос об установке мемориальной доски в память о Светлане Аркадьевне Колчинской. Вопрос будет рассмотрен на заседании комиссии по МСУ 10 декабря, окончательное решение депутаты примут 12 декабря 2018 года.

Ранее инициативная группа горожан выступила с предложением увековечить память Светланы Аркадьевны Колчинской – выдающегося медиаменеджера, основателя телекомпании "Волга", "Радио Рандеву" и издательства "Курьер", лауреата премии ТЭФИ за личный вклад в развитие телевидения в регионе.

Мемориальную доску предлагается установить на фасаде дома № 29 по ул. Большой Покровской, где жила Светлана Аркадьевна.

Напомним, Светлана Колчинская умерла на 73-м году жизни 10 мая 2017 года после продолжительной болезни.

СПРАВКА:
Светлана Аркадьевна Колчинская родилась 11 ноября 1944 года в городе Горьком. В 1989 году создала при областном союзе журналистов первую в городе независимую газету "Курьер", на базе которой впоследствии были организованы издательство "Курьер" и издательство "Курьер НН".

Создатель первой в Нижегородской области независимой радиостанции с собственным программированием "Радио Рандеву". Основатель нижегородской коммерческой телекомпании "Волга". Член Академии российского телевидения, лауреат Премии Нижнего Новгорода. В 2002 году получила главную телевизионную награду конкурса "ТЭФИ-регион" "За вклад в развитие российского телевидения".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph