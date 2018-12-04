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Общество

Рейс из Уфы в Нижний Новгород задерживается на три часа

07 декабря 2018 12:28  [65] Общество

Фото: с сайта http://www.ufainfo.ru/

Рейс авиакомпании "Utair" UT-176 из Уфы в Нижний Новгород задерживается на три часа. Об этом сообщается на сайте аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").

Согласно информации, воздушное судно должно было приземлиться в аэропорту 7 декабря в 14:00, однако теперь время прилета перенесено на 17:00. Ожидается, что самолет отправится из Уфы в 15:00.

Напомним, туроператоры выплатят 380 тысяч рублей по 18 искам пассажиров отменённого в июне этого года рейса Нижний Новгород – Анталия.

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