Неделю Греции планируется провести в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Неделю Греции планируется провести в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года. Об этом сообщили в городском комитете международных отношений.

Согласно информации, о проведении недели Греции в столице Приволжья было официально объявлено 5 декабря в посольстве Греции в РФ. Организацией мероприятий займутся греческое посольство, мэрия Ираклиона (о.Крит), администрация Нижнем Новгорода и региональная Торгово-промышленная палата.

Неделя Греции будет включать в себя мероприятия экономической, культурной и туристской направленности.

В комитете также уточнили, что на прошедшем в посольстве Греции в РФ мероприятии нижегородская делегация провела презентацию города, рассказывающую о его промышленном, инвестиционном, научном, образовательном, культурном, спортивном и туристском потенциале. На презентации присутствовали более 50 греческих компаний, работающих в сфере недвижимости, строительства, телекоммуникаций, банковской деятельности, туризма, производства продуктов питания, пассажирских лифтов и электротоваров.

Как сообщалось ранее, в рамках недели Греции в Нижнем Новгороде пройдёт Греко-российский экономический форум.

Напомним, 13 июня 2018 года мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и мэр Ираклиона Василис Ламбринос подписали соглашение об установлении побратимских связей между городами.