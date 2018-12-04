Удобства оформления кредитов, их комфортное обслуживание и возможности уменьшения переплаты – советы специалистов Почта Банка Бизнес

В первую очередь, специалисты ПАО "Почта Банк" обращают внимание граждан на важность разумного и взвешенного подхода при выборе суммы и срока кредита. Практика показывает, что расходы на платеж по кредиту не должны превышать 30-35% от суммы ежемесячного дохода. Безусловно, уровень доходов у всех разный, но, в любом случае, очень важно грамотно спланировать свой бюджет, оценить реальные и планируемые доходы и расходы, чтобы уменьшить вероятность возникновения проблем в дальнейшем.

Сегодня для подачи заявки на кредит не всегда обязательно лично приходить в банк и предоставлять необходимые документы. Почта Банк предлагает возможность удаленного оформления кредита. Это стало возможным благодаря тому, что Почта Банк стал одним из первых, кто подключил к Единой биометрической системе Интернет-банк и первым банком, который подключил мобильный банк. В случае одобрения заявки клиент посетит банк только один раз, для подписания кредитного договора. Это удобно и экономит время.

У клиентов Почта Банка есть возможность снизить размер переплаты по уже оформленным кредитам. Например, если перевести свою зарплату в банк, то ставка может снизится на 1-3%. Помимо этого, дисциплинированные заемщики Почта Банка могут воспользоваться специальной услугой "Гарантированная ставка", которая является льготной по сравнению с действующими предложениями кредитной организации. Для этого клиенту необходимо подключить ее при оформлении кредита, а потом – вовремя и в полном объеме оплачивать оформленный кредит на протяжении не менее чем 12 месяцев. На следующий день после полного погашения кредита банк пересчитает кредит по ставке 10,9% годовых, а разница суммы процентов между изначальной ставкой в кредитном договоре и "Гарантированной ставкой" будет возвращена клиенту на сберегательный счет.

В жизни каждого бывают разные обстоятельства, в том числе, может случиться и то, что в какой-то момент у заемщика могут возникнуть сложности с внесением очередного платежа по кредиту в срок и в полном объеме. Понимая это, Почта Банк предлагает клиентам ряд услуг, которые подключаются бесплатно, могут помочь заемщику решить данную проблему и, что немаловажно, не испортить свою кредитную историю. Услуга "Меняю дату платежа" позволяет сместить дату внесения платежей, указанную в кредитном договоре, на удобную для клиента дату в диапазоне с 1 по 28 число месяца. Услуга "Уменьшаю платеж" позволяет заемщику снизить размер ежемесячного платежа, тем самым, увеличив срок кредита.

"Мы работаем в интересах своих клиентов и стараемся делать все, чтобы наше взаимодействие было комфортным, понятным и взаимовыгодным. Хочу особо отметить, что при любых обстоятельствах мы готовы к диалогу, наша практика показывает, что в этом случае большинство возникающих вопросов могут быть успешно решены", - отметил в заключение директор макрорегиона "Поволжье Север" Почта Банка Алексей Абрамов.

Информация не является публичной офертой, а является примером, окончательные расчеты могут быть произведены в любой точке присутствия Почта Банка. Если у вас есть вопросы о кредите наличными или о других продуктах и услугах, на них с радостью ответят специалисты клиентской службы Почта Банка. Вы можете задать свой вопрос через форму обратной связи на сайте банка по ссылке или по телефону 8 (800) 550-07-70 (звонок по России бесплатный).

Услуга "Гарантированная ставка" подключается по желанию клиента, и в случае полного погашения кредита без просрочек не менее чем за 12 платежей, кредит будет пересчитан по "Гарантированной ставке" (10,9% для любой суммы кредита), разница возвращается на счет клиента. Комиссия за подключение услуги составляет 2,9%; 4,9%; 6,9% или 7,9% от суммы кредита в зависимости от процентной ставки по кредиту.

Кредит наличными предоставляется на любые цели от 12,9% до 23,9% (10,9% годовых ставка по услуге "Гарантированная ставка"), сумма кредита от 50 тысяч до 1 млн рублей, срок кредитования от одного до пяти лет, для оформления кредита необходим паспорт и СНИЛС, предварительное решение по кредиту принимается за 1 минуту. Кредитная ставка и другие условия определяются на основании правил принятия кредитных решений, установленных в банке

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