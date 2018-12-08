"Реформа обращения с ТКО сложная, но она обязательная", - Дмитрий Кобылкин Общество

Дмитрий Кобылкин Фото: сайт Госдумы РФ

"Реформа обращения с ТКО сложная, но она обязательная", - сказал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин во время своего визита на объекты накопленного экологического ущерба в Дзержинске Нижегородской области, который состоялся 7 декабря 2018 года.

Министр отметил своевременность реформы, по его словам, "во многих субъектах РФ полигоны на исходе". Кобылкин также подчеркнул важность формирования культуры обращения с отходами в России, которая во многих других странах уже стала частью национальной культуры. "Эта часть культуры важна для нашего поколения, важна нашим детям и нашим внукам. Порядок нужно наводить, начиная с твердых коммунальных отходов", - сказал Дмитрий Кобылкин.

"Реформа непростая. Мы понимаем эти риски. Есть города, которые физически не могут с 1 января осуществить эту реформу. Для них будет отдельный режим. Но это не говорит о том, что они не будут участниками реформы. Это говорит о том, что на какой-то период времени она будет для них более мягкой, чем для других объектов РФ. Реформа сложная, но она обязательная. Не думаю, что люди сильно на своем кармане ее ощутят, Президент РФ поставил задачу отслеживать это антимонопольной службе", - сказал министр.

Напомним, с 1 января 2019 года вступят в силу изменения Федерального закона РФ 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". Согласно изменениям, в России будет введена новая система обращения с отходами производства и потребления, в том числе законодательно закрепится запрет на захоронение отходов, пригодных для вторичной переработки. Также с 1 января следующего года начинает действовать институт региональных операторов, в обязанности которых входит сбор, транспортировка, сортировка, обезвреживание и захоронение отходов, и утверждаются новые тарифы на комплекс данных услуг для различных зон.