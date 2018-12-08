Нижегородская область договорилась расширять торговлю с Турцией, Сербией и Японией Бизнес

Ольга Гусева в ходе переговоров на Бирже контактов Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Нижегородская область договорилась расширять торговлю с Турцией, Сербией и Японией. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Договоренность о расширении торгово-экономического сотрудничества достигнута в ходе биржи контактов, которая прошла в Нижнем Новгороде. На мероприятии присутствовали торговые представители РФ почти из 60 стран ближнего и дальнего зарубежья, а также руководители органов исполнительной власти 40 субъектов РФ.

Участники встречи рассмотрели возможности выхода на рынки зарубежных стран и заключения новых договоров.

В рамках биржи контактов директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева обсудила вопросы расширения межрегионального сотрудничества и интенсификации промышленно-экономического взаимодействия с торговым представителем РФ в Турецкой Республике Айдаром Гашигуллиным.

Аналогичные переговоры состоялись с торговым представителем РФ в Республике Сербия Андреем Хрипуновым и торговым представителем России в Японии Сергеем Егоровым.

Помимо этого Ольга Гусева провела переговоры с врио торгового представителя РФ в Финляндии Сергеем Синельниковым, торговым представителем в Казахстане Александром Яковлевым, а также и.о. торгового представителя в Республике Молдова Владиславом Дарваем.

Напомним, что Нижегородская область в январе-сентябре 2018 года увеличила товарооборот на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $6 млрд. В том числе объем экспорта вырос на 36%.