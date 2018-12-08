Комитет ЗС НО по транспорту поддержал инициативу о необходимости предупреждения перевозчиками изменения тарифа на проезд Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Комитет по транспорту Законодательного собрания Нижегородской области поддержал инициативу о необходимости предупреждения перевозчиками изменения тарифа на проезд. Об этом сообщил корреспондент, присутствующий на заседании 10 декабря 2018 года.

Речь идет о том, что если перевозчик планирует увеличить стоимость проезда на своем маршруте, то за 30 дней до этого он будет обязан предупреждать органы местного самоуправления и автовокзал.

Отметим, что ранее в законе об организации перевозок соответствующие сроки не были регламентированы вообще.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде с 15 августа 2017 года стоимость проезда на муниципальном общественном транспорте повысилась до 28 рублей.