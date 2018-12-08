Застройщики, банки и риелторы расскажут на стадионе "Нижний Новгород" о вариантах купли-продажи недвижимости 15 декабря Бизнес

Застройщики, банки и риелторы расскажут на стадионе "Нижний Новгород" о вариантах купли-продажи недвижимости. Как сообщают организаторы, финальная выставка-продажа недвижимости будет организована 15 декабря 2018 года.

Открытие в 10:00, закрытие - в 19:00. Вход на выставку (теплый холл 1-го этажа стадиона, сектор А, ГЕЙТ №1) свободный.

Мероприятие призвано объединить на одной площадке проверенных, надежных, популярных участников рынка недвижимости, которые в соревновании за клиентов предложат наиболее выгодные условия – скидки, акции, бонусы, призы, подарки, а также свои самые "горячие" и новые объекты.

Также будут организованы первичные бесплатные консультации и возможность пройти андеррайтинг по ипотечному кредитованию. В итоге, посетив выставку, можно будет выбрать для себя самое выгодное сочетание условий по ипотеке, цены кв.метров, местоположения объекта, количества комнат и т.д.

Подробная информация на сайте и по телефону: (831) 439-74-04.

Напомним, 15 декабря на территории около стадиона откроется каток площадью 10 тысяч кв. метров, а также резиденция Деда Мороза и рождественская ярмарка "Зимняя сказка".