Завод "Труд" в Ваче Нижегородской области отключат от энергоснабжения из-за долгов Бизнес

Завод "Труд" отключат от энергоснабжения из-за долгов в размере 10 млн рублей по иску "ТНС энерго НН". Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда области.

ПАО "ТНС энерго НН" выиграло судебный иск к ПАО "Труд" о полном отключении предприятия от энергоснабжения.

Поводом стало игнорирование заводом требований "ТНС энерго НН" об ограничении энергоснабжения. Ранее компания направляла обращение к руководству завода в связи с тем, что у предприятия накопились долги за поставку электроэнергии.

Напомним, нижегородская администрация составила график погашения долгов МП "Нижегородэлектротранс" перед ПАО "ТНС энерго НН".

СПРАВКА:

Публичное акционерное общество "Труд" - российское предприятие по производству металлоизделий.

Важнейшими направлениями деятельности компании является продвижение продукции ПАО "Труд" на российском рынке и рынке стран СНГ через официальных дилеров, а также расширение дилерской сети и контактов с региональными партнерами. Дилерская сеть включает в себя около 40 партнеров по продаже продукции для индустрии гостеприимства, посуды для дома, товаров для пикника и отдыха, кованого ручного и садово-огородного инструмента.

В настоящее время в ПАО "Труд" работают около 650 сотрудников. Основное здание компании находится в р.п. Вача, Нижегородской области.