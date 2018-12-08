Нижегородские музыкальные школы получат от минпрома РФ 59 новых пианино Культура и отдых

Передача сертификата на покупку пианино Фото: Александр Воложанин

Музыкальные школы Нижегородской области получат от минпрома РФ 59 новых пианино. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сертификат на пианино "Николай Рубинштейн" производства фабрики "Аккорд" передал находящийся с рабочим визитом в Нижегородской области министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров губернатору региона Глебу Никитину.

"Мне хочется сказать слова благодарности Министерству промышленности и торговли России за поддержку отечественной музыкальной промышленности. Сегодня мы получаем отличные российские инструменты для развития творческих способностей нижегородской молодежи", - отметил Глеб Никитин. "Ещё недавно создание такой большой партии инструментов казалось невозможным, но благодаря принятым мерам наши предприятия снова могут радовать нас качественной продукцией", - добавил Глеб Никитин.

Закупка и поставка новых музыкальных инструментов проходит за счет средств федерального бюджета. Пианино поступят в музыкальные школы региона в декабре. Сейчас изношенность музыкальных инструментов там составляет от 50 до 100%.

В пресс-службе добавили, что культурное развитие общества и раскрытие творческого потенциала – одна из задач Стратегии развития Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным в качестве опорного плана развития региона.