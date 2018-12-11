Гражданин Камеруна осуждён на 6,5 лет колонии за нападение с ножом на девушку в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Гражданин Камеруна осуждён на 6,5 лет колонии строгого режима за нападение с ножом на девушку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области 11 декабря 2018 года.

По информации суда, утром 13 февраля 2018 года на пешеходной дорожке на проезде Клеверный Советского района, 36-летний обвиняемый напал на знакомую женщину и несколько раз ударил её ножом. Женщине помогли люди из стоявших на светофоре автомобилей, среди которых оказался и сотрудник полиции. 37-летняя потерпевшая была доставлена каретой скорой помощи в городскую больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

Как установили следователи СК, ранее обвиняемый настойчиво добивался взаимности у потерпевшей, которая неоднократно отвергала его предложения. В очередной раз получив отказ, он пригрозил ей убийством. 13 февраля, подкараулив женщину, которая направлялась на работу, он напал на нее.

Мужчина является гражданином Республики Камерун, на территории Российской Федерации находился нелегально. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 15 февраля мужчина был арестован. В ходе предварительного расследования обвиняемый вину не признал, от дачи показаний отказался.

Суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.