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Происшествия

Суд в Нижегородской области приговорил жителя Чувашии к девяти годам колонии за транспортировку более 4 кг наркотиков

11 декабря 2018 15:58  [67] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Володарский районный суд Нижегородской области приговорил жителя Республики Чувашия к девяти годам колонии за покушение на сбыт более 4 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Судом установлено, что в январе 2018 года 30-летний мужчина на автомобиле прибыл в Московскую область, где взял из "закладки" 13 полимерных пакетов с наркотическим веществом. 4 января на 348 км автодороги Москва-Уфа его автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС, которые изъяли около 4 кг наркотиков. Впоследствии в результате обысков в доме мужчины было ещё более 50 грамм наркотика.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств).

Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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