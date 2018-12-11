Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов в ноябре составила более 301 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов в ноябре 2018 года составила 301,3 млн рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона 12 декабря.

Согласно информации, в ноябре ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 147 процедур торгов на 7,087 млрд рублей.

Экономия в итоге составила 301,3 млн рублей, в том числе: 292,5 млн рублей - на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, 2 млн рублей - на выполнение капитальных ремонтных работ социально-значимых объектов.

Напомним, что ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин заявлял о важности сокращения административных барьеров для предпринимателей и более активного привлечения малого и среднего бизнеса к участию в закупках.