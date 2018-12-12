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Мужчина и женщина погибли в лобовом столкновении с фурой в Лысковском районе Нижегородской области 12 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 15:15 на 482 км автодороги Москва – Уфа. По предварительной информации УГИБДД, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ 21150 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом DAF. Отмечается, что стаж водителя «Лады» составлял один год.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля и 23-летняя девушка-пассажир погибли.
Напомним, что в этот же день 18-летняя девушка погибла в ДТП с тремя автомобилями на трассе в Шатковском районе.
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