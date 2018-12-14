Три человека погибли на пожарах в Нижегородской области 13 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека погибли на пожарах в Нижегородской области 13 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Всего на территории области за сутки было зарегистрировано шесть пожаров, один из них – в Нижнем Новгороде. В результате три человека погибли, ещё трое – получила ожоги дыхательных путей. Причиной четырёх пожаров стала неосторожность при курении, одного – неосторожность при приготовлении пищи, в ещё одном случае предполагается поджог.

Так, в 20:37 в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Инкино Бутурлинского района. Площадь пожара составила 40 кв.метров. На месте пожара было обнаружено тело погибшего 65-летнего мужчины. Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.

По этой же причине ещё один пожар со смертельным исходом произошёл в деревне Антяровка Краснооктябрьского района. Сообщение о возгорании в частном доме поступило в 21:35. В результате сгорел пристрой, обгорела внутренняя отделка в доме на площади 84 кв.метра. На месте пожара было обнаружено тело погибшего 57-летнего мужчины.

Напомним, что в этот же день горела квартира в пятиэтажном доме в Канавинском районе Нижнего Новгорода. В результате пожара погиб 89-летний пенсионер, 90-летняя женщина получила ожоги дыхательных путей.