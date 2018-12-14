Объем производства аквакультуры в Нижегородской области вырос на 61% в январе-сентябре Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Объем производства аквакультуры в Нижегородской области вырос на 61% за период с января по сентябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 14 декабря 2018 года.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подводя промежуточные итоги реализации программы "Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области", за девять месяцев 2018 года в области было произведено 333 тонны продукции товарной аквакультуры, что на 61% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

По его словам, в рамках реализации данной программы ожидается, что к концу 2020 года объем производства вырастет почти в два раза - до 635 тонн в год. "Это и вклад в развитие региональной экономики, и дополнительная возможность для нижегородцев купить качественную продукцию рыбоводства", - добавил губернатор.

Глеб Никитин рассказал, что в 2018 году восемь нижегородских рыбхозов получили субсидии в размере 16,3 млн рублей. Субсидии направлены на компенсацию 50% затрат на корма и рыбопосадочный материал. Также данная программа предусматривает и специальную подготовку рыбоводов.

Руководитель областного комитета госохотнадзора Николай Бондаренко подчеркнул, что своевременная финансовая поддержка способствовала улучшению в сфере рыбной промышленности. По его словам, спад приостановлен, производство расширяется.

Так, по данным госохотнадзора, ООО Рыбхозом "Велетьма" построил пять зимовальных бассейнов общей площадью 1,7 тысячи кв.метров для содержания в зимний период 170 тонн товарной рыбы, а ООО "Глав Рыба-НН" запустил цех переработки клариевого сома.

Напомним, что поддержка и развитие основных сырьевых направлений, в том числе и рыбоводство, входит в Стратегию развития Нижегородской области, инициированную губернатором региона Глебом Никитиным.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин одобрил программу развития товарного рыбоводства в Нижегородской области до 2020 года, которая позволит достичь в Нижегородской области рекомендованных РАН норм потребления рыбы в 23,7 кг на человека в год.

СПРАВКА

По данным областного комитета госохотнадзора, сейчас в регионе функционирует 28 рыбоводных хозяйств, из них: 12 — прудовых, справка — индустриальных и 10 — пастбищных хозяйств. Основными объектами аквакультуры являются: карповые — 67% от общего объема производства (карп, карась, толстолобики, белый амур); лососевые — 20% (форель озерная и ручьевая); осетровые — 10% (стерлядь, осётр русский); клариевый сом и окуневые — по 1%, и щука — 0,5% от общего объема производства.