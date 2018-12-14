Проект компенсационных мероприятий по строительству низконапорного гидроузла направят в районы Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Предложения проектировщиков по компенсационным мероприятиям в рамках строительства низконапорного гидроузла на Волге будут направлены в администрации районов Нижегородской области, на территории которых планируется строительство объекта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 14 декабря 2018 года.



Согласно информации, заместитель руководителя федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Вовк обсудил в Нижнем Новгороде вопросы будущего строительства низконапорного гидроузла с правительством Нижегородской области, проектировщиками и представителями администрации Нижнего Новгорода, Балахнинского, Городецкого и Борского районов, а также Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов отметил, что важно в полной мере предусмотреть мероприятия, минимизирующие негативное воздействие от строительства гидроузла: это мелиорационные работы, компенсационные посадки деревьев, расчистка малых рек, протекающих поблизости, дополнительную очистку воды. Виктор Вовк сообщил, что в ходе проектирования специалисты находят решения, которые могли бы улучшить гидрологическую обстановку в районе строительства гидроузла, даже если бы он не был построен.

Руководитель ООО "Техтрансстрой" Виктор Морозов рассказал о ходе проектных работ, а также о санитарных и природоохранных мероприятиях, которые предусмотрены проектными решениями. После окончательной доработки предложения проектировщиков будут направлены для согласования в администрации районов, на территории которых предполагается строительство гидроузла.

Напомним, что строительство низконапорного гидроузла планируется начать уже в 2019 году в рамках федеральной адресной программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". Предварительно объект оценивается более чем в 40 млрд рублей. Учитывая, что Нижегородская область категорически против повышения уровня Чебоксарского водохранилища до 68 отметки, низконапорный гидроузел дает возможность полноценного возобновления судоходства на Волге на отрезке Городец – Нижний Новгород.