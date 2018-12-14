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Общество

Митинг памяти Валерия Чкалова пройдет в Нижнем Новгороде 15 декабря

14 декабря 2018 14:55  [138] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Митинг памяти Валерия Чкалова пройдет в Нижнем Новгороде 15 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мероприятие приурочено к 80-летию со дня трагической гибели советского летчика-испытателя. В нём примут участие правнук летчика Игорь Чкалов, министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная, сотрудники учреждений культуры, которые возложат цветы к памятнику.

Митинг состоится 15 декабря в 11:00 на площади Минина и Пожарского.

Напомним, что в ходе проекта "Великие имена России" большинство нижегородцев проголосовали за присвоение аэропорту Нижнего Новгорода имени Валерия Чкалова. Также в 2019 году будет отмечаться 115-летие со дня рождения великого летчика.

СПРАВКА:
Валерий Чкалов - уроженец села Василёво Балахнинского уезда (ныне – городской округ город Чкаловск), вошел в мировую историю как рекордсмен, Герой Советского Союза, совершивший в 1937 году первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Ванкувер.

Валерий Чкалов погиб 15 декабря 1938 года при проведении первого испытательного полёта на истребителе И-180.

Памятник легендарному лётчику-испытателю был открыт в Нижнем Новгороде 15 декабря 1940 года. Сегодня этот монумент, установленный вблизи Георгиевской башни Нижегородского кремля, является одной из достопримечательностей нашего города, а Чкаловская лестница, ведущая от памятника к Нижневолжской набережной – символом Нижнего Новгорода, излюбленным местом встреч и прогулок нижегородцев и гостей города.

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