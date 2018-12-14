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Происшествия

Суд приговорил сторожа из г.о.Бор Нижегородской области к восьми годам колонии за убийство девятилетней давности

14 декабря 2018 15:50  [83] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приговорил сторожа из г.о.Бор Нижегородской области к восьми годам колонии за убийство девятилетней давности. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону 25января 2018 года.

По версии следствия, в декабре 2008 года в доме 52-летнего сторожа в садовом товариществе "Восход 2" в пер. Интернациональный подозреваемый в ходе ссоры с коллегой по работе нанес мужчине восемь ножевых ранений, потерпевший скончался. Тело погибшего злоумышленник закопал в землю в подвале этого же дома.

Обвиняемый продолжал работать сторожем и жил в этом доме до 2014 года. А в начале августа 2017 года он обратился в следственные органы с явкой с повинной, в которой сообщил о совершенном в 2008 году преступлении. Следователи 9 августа 2017 года при осмотре места происшествия под слоем земли обнаружили костные останки человека.

"Вину в содеянном подозреваемый признал в полном объеме. При допросе он сообщил следователям СК, что поссорился с потерпевшим при совместном употреблении алкогольных напитков. В то время у него была сломана рука, которая находилась в гипсе. В ходе ссоры погибший обозвал его инвалидом, обидевшись, он и совершил убийство", - пояснила пресс-служба СУ СК.

Приговором суда подсудимому по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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