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Бизнес

"РЭЦ поможет предприятиям предлагать за рубеж продукцию, соответствующую регламентам этих стран", - Олег Лавричев

14 декабря 2018 16:22  [71] Бизнес
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: АО "АПЗ"

"Российский экспортный центр поможет предприятиям предлагать за рубеж продукцию, соответствующую регламентам и стандартам этих стран", - сказал генеральный директор АО "АПЗ", председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев, комментируя прошедший в Нижнем Новгороде первый координационный совет по развитию промышленности с участием главы минпрома РФ Дениса Мантурова.

Координационный совет состоялся 10 декабря. В нем впервые принимали участие все торговые представители РФ за рубежом, а также делегации всех регионов России, руководители ведущих промышленных предприятий.

"Безусловно, это мероприятие раскрывает возможности и демонстрирует новые механизмы, которые запущены для поддержки программ конкурентоспособности продукции отечественных предприятий. Через эти механизмы поддержки, через финансирование федеральных целевых проектов в течение 6 лет будет направлен почти 1 трлн рублей", - сказал Олег Лавричев.

"Во многом наш экспорт не развивается в силу дефицита ресурсов и возможностей у предприятий выходить на зарубежные рынки, предлагать продукцию, которая соответствует регламентам и стандартам, действующим на территории тех или иных государств", - отметил генеральный директор АО "АПЗ".

"Российский экспортный центр, региональные структуры которого есть сегодня по всей стране, и будет призван находить контакты с предприятиями промышленности, имеющими желание выходить на зарубежные рынки, предлагать конкурентоспособную продукцию и пользоваться всеми возможностями и ресурсами этих центров и их фондов", - подытожил Олег Лавричев.

В рамках координационного совета прошла выставка предприятий Нижегородской области, ориентированных на внешний рынок, где Арзамасский приборостроительный завод представил свои передовые технологии.

"Без преувеличения можно сказать, что беспилотный летательный аппарат вертолетного типа производства АПЗ стал одним из главных героев экспозиции, привлекший интерес журналистов и промышленной общественности. БПЛА может использоваться как средство для обнаружения пожаров и утечек в газопроводе, проведения видеосъемки, поиска людей в сложно проходимых местах, доставки грузов в отдаленные места", - отметили в пресс-службе.

По словам начальника КБ-2 дочернего предприятия АПЗ - ООО "Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро" Владимира Пименова, сейчас уже несколько организаций заинтересовались этим аппаратом, который они планируют использовать для доставки грузов и контроля газовых трубопроводов.

Также на своем стенде АПЗ представил линейку гражданской продукции – передовые приборы учета воды и газа, комплекс для измерения объема природного газа "СГ-Суперфлоу", измерительную систему "Алко".

"Уже достаточно длительное время мы производим вариант счетчика под радиомодуль, который позволяет осуществлять отдаленный съем данных. Но, как показала практика, этого мало. Мы приняли решение сделать полностью электронный счетчик воды, который был бы универсальным с точки зрения способов съема данных. Это позволит нашему прибору участвовать в совершенно разных системах "Умный дом", которых на сегодняшний день в сфере ЖКХ насчитывается десятки, а то и сотни", - сказал директор по производству и продажам гражданской продукции АПЗ Владислав Цыцулин.

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