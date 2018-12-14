Директор нижегородского центра для несовершеннолетних уверена в готовности Андрея Гнеушева решать непростые вопросы на уровне Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Директор нижегородского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Ласточка" Екатерина Пергаева уверена в готовности Андрея Гнеушева решать непростые вопросы на уровне, комментируя назначение Андрея Гнеушева и.о. заместителя губернатора.

"Андрей Гнеушев знаком с проблемами, нуждами, трудностями людей не понаслышке", - заметила Екатерина Пергаева

"Очень хорошо, что социальный блок возглавит человек из сферы социальной политики и защиты населения, потому что его работа была связана непосредственно с людьми, он знаком с проблемами, нуждами, трудностями людей не понаслышке. Андрей Гнеушев готов к тому, чтобы решать их непростые, зачастую неотложные вопросы на более высоком уровне. Это очень поможет ему в дальнейшей работе. Желаю Андрею Николаевичу успешно справляться с новыми задачами, которые ставит время", - сказала Екатерина Пергаева.