Директор нижегородского центра для несовершеннолетних уверена в готовности Андрея Гнеушева решать непростые вопросы на уровне

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Директор нижегородского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Ласточка" Екатерина Пергаева уверена в готовности Андрея Гнеушева решать непростые вопросы на уровне, комментируя назначение Андрея Гнеушева и.о. заместителя губернатора.
"Андрей Гнеушев знаком с проблемами, нуждами, трудностями людей не понаслышке", - заметила Екатерина Пергаева
"Очень хорошо, что социальный блок возглавит человек из сферы социальной политики и защиты населения, потому что его работа была связана непосредственно с людьми, он знаком с проблемами, нуждами, трудностями людей не понаслышке. Андрей Гнеушев готов к тому, чтобы решать их непростые, зачастую неотложные вопросы на более высоком уровне. Это очень поможет ему в дальнейшей работе. Желаю Андрею Николаевичу успешно справляться с новыми задачами, которые ставит время", - сказала Екатерина Пергаева.
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