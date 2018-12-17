Последние новости рубрики Происшествия
17 декабря 2018 11:46  [264] Молодой мужчина погиб при опрокидывании автомобиля в Шатковском районе Нижегородской области 16 декабря
17 декабря 2018 11:09  [137] Пожилой мужчина пострадал на пожаре в Приокском районе Нижнего Новгорода 16 декабря
17 декабря 2018 11:08  [123] Уголовное дело возбуждено по факту организации наркопритона в г.о. Бор Нижегородской области
17 декабря 2018 10:21  [158] Бывший сотрудник нацгвардии в Балахне Нижегородской области получил условный срок за торговлю оружием
17 декабря 2018 09:33  [178] Пять пожаров произошло в Нижегородской области из-за неисправности печей 16 декабря
16 декабря 2018 12:59  [595] Пять бань и три жилых дома тушили в Нижегородской области 15 декабря
14 декабря 2018 15:50  [712] Суд приговорил сторожа из г.о.Бор Нижегородской области к восьми годам колонии за убийство девятилетней давности
14 декабря 2018 13:23  [415] Водитель стоявшей на трассе в Нижегородской области иномарки был госпитализирован из-за въехавшей в неё фуры
14 декабря 2018 10:55  [652] Три человека погибли на пожарах в Нижегородской области 13 декабря
14 декабря 2018 10:38  [478] Причиной пожара на пр. Ленина в Нижнем Новгороде 13 декабря стала неосторожность при приготовлении пищи, - МЧС
Происшествия

Молодой мужчина погиб при опрокидывании автомобиля в Шатковском районе Нижегородской области 16 декабря

17 декабря 2018 11:46  [264] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Молодой мужчина погиб при опрокидывании автомобиля в Шатковском районе Нижегородской области 16 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 06:30 на 128 км автодороги Нижний Новгород – Саратов, когда 24-летний водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП водитель погиб.

Напомним, что 12 декабря 25-летний молодой человек и 23-летняя девушка, находящиеся в автомобиле ВАЗ 21150, погибли в лобовом столкновении с фурой в Лысковском районе.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph