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Молодой мужчина погиб при опрокидывании автомобиля в Шатковском районе Нижегородской области 16 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 06:30 на 128 км автодороги Нижний Новгород – Саратов, когда 24-летний водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.
В результате ДТП водитель погиб.
Напомним, что 12 декабря 25-летний молодой человек и 23-летняя девушка, находящиеся в автомобиле ВАЗ 21150, погибли в лобовом столкновении с фурой в Лысковском районе.
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