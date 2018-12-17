Молодой мужчина погиб при опрокидывании автомобиля в Шатковском районе Нижегородской области 16 декабря Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Молодой мужчина погиб при опрокидывании автомобиля в Шатковском районе Нижегородской области 16 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 06:30 на 128 км автодороги Нижний Новгород – Саратов, когда 24-летний водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП водитель погиб.

Напомним, что 12 декабря 25-летний молодой человек и 23-летняя девушка, находящиеся в автомобиле ВАЗ 21150, погибли в лобовом столкновении с фурой в Лысковском районе.