Четверо жителей Казани и Москвы получили совокупно почти 30 лет колонии за похищение нижегородца Происшествия

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил четверых жителей Казани и Москвы к отбыванию наказания в колонии строгого режима за похищение нижегородца. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 17 декабря 2018 года.

По версии следствия, 29 ноября 2016 года в Нижегородском районе Нижнего Новгорода злоумышленники, применяя насилие и угрожая применением предмета, похожего на пистолет, насильно усадили 29-летнего нижегородца в автомобиль и вывезли в г. Казань, где удерживали до 1 декабря. Кроме того, они похитили личные вещи потерпевшего на сумму 95 тысяч рублей. Обвиняемые все это время требовали у потерпевшего передачи им 10 млн рублей.

В ходе совместных следственно-оперативных мероприятий 1-2 декабря 2016 года следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции задержали в Нижнем Новгороде четверых подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались жители г. Казани и г. Москвы в возрасте от 21 до 43 лет. Мужчины приехали в столицу Приволжья вместе с похищенным гражданином за требуемыми деньгами.

В отношении мужчин возбуждено дело, в зависимости от роли каждого, по п.п. "а, в, г, з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере), п. "а" ч. 2 ст. 161 (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). В ходе расследования свою вину фигуранты не признали.

Суд приговорил мужчин к различным срокам: одному дали пять лет четыре месяца, двоим по восемь лет и одному – 8,5 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.