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Культура и отдых

Развлекательная площадка и каток "Зимняя сказка" около стадиона "Нижний Новгород" станет работать до весны

17 декабря 2018 16:29  [100] Культура и отдых
Фигуристы из программы на открытии площадки Зимняя сказка

Фигуристы из программы на открытии площадки Зимняя сказка

Фото: НИА Нижний Новгород

Развлекательная площадка и каток "Зимняя сказка" около стадиона "Нижний Новгород" станет работать до весны. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба, информацию о работе площадки озвучил и.о. заместителя губернатора региона Александр Югов в ходе торжественного открытия этого объекта 15 декабря.

В открытии площадки приняли участие известные российские фигуристы, а посетили ее в первые два дня работы 15 тысяч человек.

Она открылась 15 декабря 2018 года. На площади более 20 тысяч квадратных метров находятся два катка (с натуральным и искусственным льдом), ярмарка, где можно приобрести сувениры, "Резиденция Деда Мороза" и другие зоны для развлечения и отдыха гостей.

"Мы хотим использовать прилегающую территорию в культурном, спортивном, развлекательном плане. Каток будет работать до весны, здесь будут проходить разные шоу-программы, мероприятия, конкурсы, мастер-классы, в том числе мастер-классы от хоккеистов "Торпедо", с их молодежной командой, с детской спортивной школой. Планируется много активностей каждый день", - сказал Александр Югов в ходе торжественного открытия площадки.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, открытие катка и развлекательной площадки около стадиона - яркое событие в жизни города и региона в целом.

"Хорошо, что рядом со стадионом появляется такое культурно-развлекательное пространство, интересное нижегородцам и гостям города всех возрастов. Это яркое событие в жизни Нижнего Новгорода и всего региона. Возможности "Зимней сказки" позволят в дальнейшем отмечать там и другие праздники, например, День защитника Отечества или Международный женский день", - отметил Глеб Никитин.

Специальным гостем торжественной церемонии открытия стал известный фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, который выступил вместе с другими участниками ледового шоу.

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