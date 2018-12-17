Последние новости рубрики Общество
18 декабря 2018 10:08  [48] Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области снизилась на 25% 10-16 декабря, - Роспотребнадзор
18 декабря 2018 09:00  [177] "Архивный фонд нижегородского ЗАГСа входит в десятку крупнейших в России", - Глеб Никитин
17 декабря 2018 21:06  [321] Нижний сегодня: главные события дня
17 декабря 2018 17:52  [388] Более 300 школьных рисунков поступило на конкурс "Чистый взгляд", проводимый ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"
17 декабря 2018 15:45  [464] Амбулатория, реконструированная в рамках ППМИ, открылась в Дзержинске
17 декабря 2018 15:10  [260] Пешеходную зону планируется создать на главной площади Арзамаса Нижегородской области
17 декабря 2018 14:16  [284] Почти 90% заявок отработано в системе "Наш Нижний" по данным на 17 декабря
17 декабря 2018 12:25  [850] Орфографическая ошибка допущена в поздравлении на фасаде здания администрации Ленинского района Нижнего Новгорода
17 декабря 2018 09:12  [921] МЧС предупреждает о возможности увеличения травм у населения из-за гололёда в Нижегородской области 17 декабря
16 декабря 2018 14:10  [1391] Глеб Никитин поздравил Алексея Новикова с присвоением звания генерал-майора полиции
Общество

Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области снизилась на 25% 10-16 декабря, - Роспотребнадзор

18 декабря 2018 10:08  [48] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Нижегородской области за период 10-16 декабря 2018 года на 25% ниже эпидемических порогов на 25%. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

По городу Нижнем Новгороду заболеваемость на 9% ниже эпидпорогов.

Как отметили в управлении, заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена преимущественно вирусами нериппозной этиологии: вирусы парагриппа, аденовирусы, другие вирусы не гриппозной этиологии. С начала эпидсезона осенью 2018 года был выделен только один вирус гриппа.

Напомним, на предыдущей неделе заболеваемость в регионе была на 20% ниже эпидемических порогов.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph