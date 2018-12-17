Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области снизилась на 25% 10-16 декабря, - Роспотребнадзор Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Нижегородской области за период 10-16 декабря 2018 года на 25% ниже эпидемических порогов на 25%. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

По городу Нижнем Новгороду заболеваемость на 9% ниже эпидпорогов.

Как отметили в управлении, заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена преимущественно вирусами нериппозной этиологии: вирусы парагриппа, аденовирусы, другие вирусы не гриппозной этиологии. С начала эпидсезона осенью 2018 года был выделен только один вирус гриппа.

Напомним, на предыдущей неделе заболеваемость в регионе была на 20% ниже эпидемических порогов.