Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области снизилась на 25% 10-16 декабря, - Роспотребнадзор

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Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Нижегородской области за период 10-16 декабря 2018 года на 25% ниже эпидемических порогов на 25%. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
По городу Нижнем Новгороду заболеваемость на 9% ниже эпидпорогов.
Как отметили в управлении, заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена преимущественно вирусами нериппозной этиологии: вирусы парагриппа, аденовирусы, другие вирусы не гриппозной этиологии. С начала эпидсезона осенью 2018 года был выделен только один вирус гриппа.
Напомним, на предыдущей неделе заболеваемость в регионе была на 20% ниже эпидемических порогов.
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