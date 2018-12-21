Еще три детских технопарка "Кванториум" откроют в Нижегородской области в 2019 году Общество

Участники технопарка Кванториум в ННГУ Лобачевского Фото: С сайта ННГУ им. Н.И.Лобачевского

Еще три детских технопарка "Кванториум" откроют в Нижегородской области в 2019 году. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин, представляя на Нижегородской ярмарке 25 декабря 2018 года флагманский проект Стратегии социально-экономического развития региона, который предусматривает формирование мер поддержки детей и молодежи.

"Нижегородская земля богата не только природными ресурсами, наше главное сокровище - это люди. Но призывами и красивыми фразами таланты не найти. Нужен отлаженный инструмент для системной работы в этом направлении. Мы запланировали создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи. Также, следуя этой логике, в 2018 году мы начали формирование сети детских технопарков "Кванториум": в декабре открыт первый, в 2019-м году мы планируем запустить еще три. Это один из наших инструментов формирования научно-образовательной, творческой, высокотехнологичной среды", - заявил Глеб Никитин.

Также глава региона напомнил, что в 2018 году впервые состоялся областной молодежный фестиваль "Высота", который посетили свыше 22 тысяч человек. Фестиваль инициирован членами Губернаторского Совета по делам молодежи, который заработал в этом году.

"Фактически "Высота" стала первым большим проектом Совета. Я хочу поблагодарить коллег за высокий уровень организации мероприятия. Призываю организаторов проводить его ежегодно. А мы вас поддержим", - подчеркнул губернатор.

Третий флагманский проект предполагает и решение проблемы трудоустройства выпускников. По словам Глеба Никитина, региональное правительство регулярно проводит мероприятия, стимулирующие трудоустройство молодежи.

"В этом году почти в 4 раза выросло количество вакантных мест, выделенных работодателями для стажировок выпускников и старшекурсников. Убежден, каждый опытный руководитель способен разглядеть талант стажера и со временем сделать из него первоклассного специалиста. Да я и сам когда-то был таким стажером", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор напомнил, что регион в уходящем году был признан победителем всероссийского конкурса лучших практик поддержки добровольчества "Регион добрых дел". А также поблагодарил присутствующего в зале инициативного жителя Краснобаковского района Василия Найденко, который стал инициатором сбора средств и последующего ремонта местной Центральной районной больницы. Напомним, его инициативу поддержало большинство местных жителей.

"Безусловно, когда граждане делают что-то вместо государства - это упрёк. Значит, мы не справляемся со взятыми обязательствами. Однако хочу отметить, что в бюджете следующего года запланированы средства на ремонт и новое оборудование для этой больницы. Кроме того, у нас существует программа поддержки местных инициатив, финансирование которой мы планируем существенно увеличить. Каждый этап работ в этой программе контролируется жителями. Мне бы очень хотелось, чтобы больше людей знали и участвовали в программе", - сообщил Глеб Никитин, приведя в пример жителей села Михайловское Воротынского района, которые по программе ППМИ провели в этом году ремонт и закупили новое оборудование для артезианской скважины на общую сумму 1,5 млн рублей.

Напомним, 13 декабря 2018 года в Парке науки Национального исследовательского университета им. Н.И.Лобачевского торжественно открылся детский технопарк "Кванториум". Он рассчитан на 800 детей в этом году и 1200 в последующие. На сегодняшний день более 600 детей уже начали свое обучение в нижегородском детском технопарке "Кванториум", и порядка 2 600 школьников стали активными участниками мероприятий и проектов, реализуемых на площадке технопарка.