29 нижегородцев полностью излечились от гепатита С с начала года Общество

Фото: Александр Воложанин

С начала 2026 года бесплатную противовирусную терапию от гепатита С в Нижегородской области получили 119 человек.

У 29 пациентов курс лечения уже завершился успешно — по его итогам вирус в организме не обнаружен, сообщил медицинский эксперт Алексей Никонов со ссылкой на фонд ОМС Нижегородской области.



Бесплатную терапию жители региона проходят в дневных стационарах ЦГБ Арзамаса, Кстовской, Борской и Балахнинской ЦРБ, Волжского, Дзержинского и Окского ММЦ. Кроме того, лечение доступно в городских больницах № 12, 37 и 40, а также в поликлиниках № 4 и № 30 Нижнего Новгорода.



Одновременно с лечением в регионе продолжается выявление заболевания. Нижегородцы старше 25 лет могут бесплатно пройти обследование на гепатит С во время диспансеризации. Такой скрининг проводится один раз в десять лет.



По данным ТФОМС, с начала текущего года этой возможностью уже воспользовались более 165 тысяч жителей Нижегородской области.



Медики напоминают, что более 70% случаев гепатита С протекают бессимптомно. Заболевание не сопровождается болью, температурой или желтухой, однако вирус продолжает постепенно поражать печень, а инфицированный может долгое время не знать о болезни.

За последние пять лет изменились и наиболее распространенные источники заражения. Одним из них стало совместное использование устройств для вейпинга и кальянов. Передача вируса возможна через микротрещины на слизистых оболочках полости рта и носа.



Еще одним фактором риска остается обращение в несертифицированные косметологические кабинеты или к частным мастерам. Опасность представляют любые инъекционные процедуры, а также пирсинг, маникюр и педикюр, если инструменты не проходят медицинскую стерилизацию.



Кроме того, в перечень источников заражения входит трансплантация органов. Речь идет об осознанной пересадке органов от HCV-положительных доноров HCV-отрицательным реципиентам с последующим контролируемым лечением.



Также специалисты отмечают, что изменился социальный портрет пациента с острым гепатитом С. Сегодня заболевшими нередко становятся социально благополучные люди, которые инфицировались во время косметологических процедур или в стремлении к биохакингу.

Ранее сообщалось, что нижегородские аптеки не откажутся от бумажных рецептов с 1 июля.