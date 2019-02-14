Мошенники списали с банковских карт нижегородцев более 53 тысяч рублей Происшествия

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Случаи мошенничеств с банковскими картами участились в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области 21 февраля 2019 года.

Согласно информации, 19 февраля жертвами мошенников стали 58-летняя жительница Канавинского и 49-летняя жительница Советского районов. В результате женщины потеряли более 53 тысяч рублей.

Ранее им на сотовый телефон позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. В случае с жительницей Канавинского района, мошенники под предлогом блокировки кредитной карты задали ей вопросы про номер карты и цифры на оборотной стороне. После этого все деньги были списаны со счета.

Второй женщине псевдосотрудники банка сообщили, что с ее карты пытаются перевести средства третьему лицу. Они даже назвали имя получателя. Чтобы предотвратить действие, нижегородка предоставила злоумышленникам всю информацию о карте.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Также, в феврале студентка из Нижнего Новгорода потеряла в результате действий мошенников пять тысяч рублей. 19-летняя девушка разместила в социальной сети информацию о потере сотового телефона. Спустя несколько дней с ней связался неизвестный. Он заявил, что телефон у него, и он готов его вернуть за вознаграждение в сумме 5 000 рублей. Потерпевшая перевела на счет злоумышленника деньги, но мобильного устройства так и не увидела. Собеседник перестал выходить на связь.

По факту хищения денежных средств также возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Напомним, мошенники по поверке счетчиков активизировались в Нижнем Новгороде.