Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2019 11:58  [3786] Устроившие танцы у Вечного огня в Арзамасе молодожены извинились за свой поступок
24 февраля 2019 10:43  [289] Леса Нижегородской области поставят на кадастровый учет
23 февраля 2019 16:28  [301] НРО "Единой России" в День защитника Отечества провело флешмоб "Звезда" в Нижнем Новгороде
23 февраля 2019 13:43  [649] Российская гильдия пекарей и кондитеров проведет в Нижнем Новгороде выставку "Продуктовый мир – 2019"
23 февраля 2019 11:37  [461] Нижегородские МФЦ по итогам 4 квартала 2018 года показали высокий уровень эффективности
23 февраля 2019 11:13  [391] Две самки северного оленя прибыли из питомника Московского зоопарка в Керженский заповедник
23 февраля 2019 11:06  [381] Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем защитника Отечества
23 февраля 2019 10:10  [512] "23 февраля – это праздник достойных и сильных людей", - Евгений Лебедев
23 февраля 2019 09:43  [544] "История Нижнего Новгорода пронизана военными традициями", - Дмитрий Барыкин
23 февраля 2019 09:32  [430] "Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто оберегает нашу Родину", - Денис Москвин
Общество

Фирма, кормившая ульяновских курсантов, заболевших эхинококкозом, хотела обеспечивать питанием школы Нижнего Новгорода

22 февраля 2019 12:57  [1798] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Фирма, которая обеспечивала питанием курсантов Суворовского военного училища в Ульяновске, также принимала участие в конкурсе на поставку питания для школ Нижнего Новгорода. Об этом сообщил источник в администрации города.

Как сообщало РИА Новости, у 26 курсантов Суворовского военного училища в Ульяновске был обнаружен эхинококкоз. В результате этого редкого заболевания в легких, печени и других органах заводятся паразиты.

Родители суворовцев считают, что дети заразились из-за халатности работников столовой. Такого же мнения придерживается депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный. "Не исключено, что возбудитель попал в пищу из-за некачественных продуктов или недолжной их обработки. Такой вспышки не было зафиксировано ни разу — это огромная концентрация паразитов", - прокомментировал Куринный.

По данным источника, ульяновская фирма "Торговый дом СПП", поставлявшая продукты в то самое училище, заявлялась и на конкурс по организации питания в школах Нижнего Новгорода.

Комиссия отклонила заявку, поскольку специалисты обнаружили подлог в конкурсной документации - одним из условий был опыт работы в школах, а представители "Торговый дом СПП" попытались сфальсифицировать необходимые бумаги. В итоге победил единый центр муниципального заказа (ЕЦМЗ), чья документация полностью соответствовала требованиям конкурса.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph