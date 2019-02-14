Фирма, кормившая ульяновских курсантов, заболевших эхинококкозом, хотела обеспечивать питанием школы Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Фирма, которая обеспечивала питанием курсантов Суворовского военного училища в Ульяновске, также принимала участие в конкурсе на поставку питания для школ Нижнего Новгорода. Об этом сообщил источник в администрации города.

Как сообщало РИА Новости, у 26 курсантов Суворовского военного училища в Ульяновске был обнаружен эхинококкоз. В результате этого редкого заболевания в легких, печени и других органах заводятся паразиты.

Родители суворовцев считают, что дети заразились из-за халатности работников столовой. Такого же мнения придерживается депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный. "Не исключено, что возбудитель попал в пищу из-за некачественных продуктов или недолжной их обработки. Такой вспышки не было зафиксировано ни разу — это огромная концентрация паразитов", - прокомментировал Куринный.

По данным источника, ульяновская фирма "Торговый дом СПП", поставлявшая продукты в то самое училище, заявлялась и на конкурс по организации питания в школах Нижнего Новгорода.

Комиссия отклонила заявку, поскольку специалисты обнаружили подлог в конкурсной документации - одним из условий был опыт работы в школах, а представители "Торговый дом СПП" попытались сфальсифицировать необходимые бумаги. В итоге победил единый центр муниципального заказа (ЕЦМЗ), чья документация полностью соответствовала требованиям конкурса.