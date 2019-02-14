Два года проведет в колонии мошенница за обман пожилых нижегородцев с помощью "билетов банка приколов" Общество

Два года проведет в колонии мошенница за обман пожилых нижегородцев с помощью "билетов банка приколов". Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, в г.Навашино мошенница обманула четырех пенсионеров.

Судом установлено, что в 2018 году ранее судимая 43-летняя женщина под видом работника пенсионного фонда заходила в дома престарелых людей, сообщая, что им положена выплата в размере 500 либо 1 тысячи рублей. При этом она вручала старикам "билет банка приколов 5 тысяч рублей", которые доверчивые и плохо видящие пенсионеры принимали за подлинную купюру, отдавая мошеннице сдачу.

Таким способом женщина получила 18 тысяч рублей.

Суд разделил позицию государственного обвинителя, признал женщину виновной и назначил наказание – два года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.