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Экономика

РЭД Автозаводского района закупит у единственного поставщика песко-соляную смесь на 12 млн рублей

25 февраля 2019 14:06  [131] Экономика

МУП Нижнего Новгорода "Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района" (РЭД Автозаводского района) закупит у единственного поставщика песко-соляную смесь на 12 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документации, общий объем закупки 15 тысяч тонн смеси. Срок действия предполагаемого договора — с 1 января нынешнего года по 30 апреля. В РЭД Автозаводского района пояснили, что контракт заключается "задним числом" по ряду технических причин, в частности в связи с тем, что "не успели" сделать этого вовремя.

Причина закупки у единственного поставщика: "вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций". Какое именно событие имеется в виду — не уточняется.

В "РЭД Автозаводского района" также рассказали о том, что сведения о компании, у которой будет закуплена смесь, обнародуют 26 февраля. Следует заметить, что запрос о законности процедуры направлен нами в УФАС.

Ранее работа предприятия оказалась в зоне внимания прокуроров из-за некачественной уборки снега в центре города, МП было внесено представление об устранении нарушений.

Напомним, в ноябре прошлого года Дума одобрила увеличение расходов на возмещение части затрат по предупреждению банкротства МП "РЭД Автозаводского района", МП "Дорожник", МП "Коммунальное хозяйство" в размере 40,5 млн рублей.

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