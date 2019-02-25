Российские предприниматели не в полной мере осознают возможности, которые им открывает институт бизнес-омбудстменов, - Александр Пчелкин Бизнес

Российские предприниматели еще не в полной мере осознают все возможности, которые перед ними открывает институт бизнес-омбудстменов. Об этом НИА "Нижний Новгород" заявил доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Александр Пчелкин, говоря о введении должности уполномоченного по работе с предпринимателями в каждом районе областного центра.

По его словам, за время своего существования, институт уполномоченного по защите прав предпринимателей стал вполне узнаваем в бизнес среде. И это, в основном, благодаря публичной деятельности на федеральном уровне - Бориса Титова, и на региональном – Павла Солодкий. "При этом, представители отечественного бизнеса не в полной мере осознают все те возможности, которые перед ними открывает данный государственный институт", - пояснил собеседник агентства.

"На мой взгляд, наибольший интерес для самих предпринимателей представляют следующие направления его деятельности. Во-первых, это оказание помощи субъектам предпринимательства в случае их уголовного преследования. По данным, опубликованным в ежегодном отчете уполномоченного при Президенте РФ за 2018 год, 35,3% всех обращений с которыми обращаются предприниматели, относятся именно к этой области. Благодаря содействию омбудсмена субъектам предпринимательства удавалось добиться прекращения уголовного преследования, переквалификации состава преступления, отмены (изменения) меры пресечения, принятия мер прокурорского реагирования и других позитивных результатов. Так, среди историй успеха Нижегородского бизнес-омбудсмена, в частности, имеется факт прекращения уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации. Уголовное преследование было инициировано контрагентом в связи с неисполнением обязательств по гражданско-правовому договору", - продолжил Александр Пчелкин.

Вторая ситуация, по мнению, эксперта, в которой субъект предпринимательства может рассчитывать на эффективную помощь со стороны бизнес-омбудсмена это нарушение его прав со стороны органов государственной власти и местного самоуправления в процессе осуществления ими властных полномочий (например, в рамках разрешительной и контрольно-надзорной деятельности). "Следует заметить, что подавляющее число обращений относится именно к этой области. Благодаря содействию уполномоченного, субъектам предпринимательства удается добиться признания незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, привлечь виновных в нарушении должностных лиц к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. При этом, защищая права субъектов предпринимательства бизнес-омбудсмен действует в тесном сотрудничестве с органами Прокуратуры РФ, что повышает эффективность такой деятельности", - отметил Александр Пчелкин.

"В нескольких регионах России (Нижегородская область к ним, к сожалению, не относится) в качестве пилотного проекта действует электронный сервис "Набат", который устанавливается в качестве приложения на мобильное устройство и позволяет субъекту предпринимательства оперативно обратиться к уполномоченному в случае внезапной нештатной ситуации (например, проверки или обыска). При таком обращении ему будет дано объяснение, какие действия он может предпринять и на какие нормативные акты, при этом, следует опираться", - подчеркнул собеседник агентства.

По словам Александра Пчелкина, еще одно направление, которое следует обратить внимание субъектов предпринимательства – устранение системных проблем вызывающих массовые нарушения прав предпринимателей вследствие несовершенства законодательства, массовые ошибки правоприменительной практики. "Субъекты предпринимательства, даже относящиеся к малому предпринимательству, зная о таких проблемах, как говорится – изнутри, могут обратить на них внимание бизнес-омбудсмена, тем самым запустить механизм их устранения. Это дает им реальные возможности по лоббизму своих интересов не только на местном, но также на региональном, и даже федеральном уровнях", - отметил в заключение доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что бизнес-омбудсмены появятся в каждом районе Нижнего Новгорода.

Глава города Владимир Панов 12 февраля в ходе встречи с предпринимателями рассказал об увеличении уполномоченных по работе с предпринимателями (во всех районных администрациях).