Сбежавшую из перинатального центра беременную девушку-подростка нашли в Нижнем Новгороде Общество

Беременную девушку-подростка, сбежавшую из перинатального центра, нашли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 21 мая 2019 года.

Речь идет о 14-летней Светлане Гашевой, которая в последнее время уже неоднократно сбегала из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Ласточка", расположенного в Нижегородском районе Нижнего Новгорода.

Она уходила в марте, потом — в начале мая. Девушку всегда находила полиция. После того, как Светлана пропала в начале мая, стало известно, что она находится на седьмом месяце беременности.

Волонтеры сообщили, что она была найдена живой.