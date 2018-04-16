НПАТ отремонтировал один из 23 неисправных автобусов-гармошек после представления прокуратуры Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура в марте 2018 года внесла представление руководителю МП "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрию Цыганкову за нарушение законодательства при содержании и ремонте автобусов повышенной вместимости. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 17 апреля.

Как установлено по результатам прокурорской проверки, из 30 автобусов-гармошек ЛиАЗ-621322, приобретённых в 2014 году, к началу февраля 2018 года 23 автобуса не использовалось по своему назначению по причине технической неисправности. Из них 21 автобус простаивал из-за неисправности двигателя, два – из-за неисправности заднего моста.

По информации ведомства, НПАТ своевременно не были приняты меры по ремонту и поддержанию надлежащего технического состояния указанных автобусов. "К примеру, на момент заключения договора на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту двигателей два автобуса не эксплуатировались по причине технической неисправности 10 месяцев, два автобуса – восемь месяцев, пять автобусов – семь месяцев", - отмечается в сообщении.

В связи с нарушениями, которые повлекли за собой обращения граждан, невозможность выполнения функции по перевозке пассажиров и неэффективное использование бюджетных средств, прокуратура Нижегородского района внесла представление и.о. гендиректора НПАТ Дмитрию Цыганкову. В марте 2018 года представление было рассмотрено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также сообщается, что предприятием организована подготовка документации для проведения мероприятий по закупке услуг по ремонту неисправных автобусов. В настоящее время предприятием отремонтирован один автобус с неисправным двигателем.

Напомним, что 16 апреля 2018 года в администрации Нижнего Новгорода сообщили о решении назначить новым гендиректором НПАТ москвича Артёма Коновалова.

Напомним также, что прокуратура проводит проверку в МП "НПАТ" в связи с односторонними изменениями цен на топливо. В офисе Дмитрия Цыганкова, который уже более двух лет руководит предприятием в качестве и.о. гендиректора, в марте 2018 года проходили оперативные мероприятия.