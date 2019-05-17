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Общество

Владимир Панов сообщил о возврате первого автобуса-гармошки на нижегородский маршрут

24 мая 2019 15:17  [103] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава города Владимир Панов сообщил на своих страницах в социальных сетях о возврате первого автобуса-гармошки на нижегородский маршрут.

"Сегодня он проходит перерегистрацию в ГИБДД в связи с заменой двигателя, в понедельник-вторник начнет курсировать по маршруту 48. Помимо замены двигателя, был отремонтирован салон", – сказал глава города.

Что касается остальных автобусов-гармошек, то их Группа ГАЗ ремонтирует бесплатно.

"В этом году начата планомерная работа по возвращению их на маршруты. Группа ГАЗ поддержала город и провела ремонт бесплатно. Гарантия на новые двигатели – два года. Остальные автобусы в работе", – пояснил градоначальник.

Напомним, в марте 2018 года прокуратура внесла представление и.о.руководителя МП "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрию Цыганкову за нарушение законодательства при содержании и ремонте автобусов. По результатам прокурорской проверки было установлено, что из 30 автобусов-гармошек ЛиАЗ-621322, приобретённых в 2014 году, к началу февраля 2018 года 23 автобуса не использовалось по своему назначению по причине технической неисправности. Из них 21 автобус простаивал из-за неисправности двигателя, два – из-за неисправности заднего моста.

Кроме того, в марте прошлого года Дмитрий Цыганков заявлял о том, что МП "Нижегородпассажиравтотранс" готовит исковое заявление в суд о взыскании штрафа за поставки топлива для автобусов-гармошек. Руководство МП "НПАТ" выслало уведомление о штрафе в адрес ООО "Нефтесервис-НН" по поставкам топлива. Также Цыганков сообщил, что в НПАТ ждали экспертизу по топливу, проведенную по инициативе Группы ГАЗ, но видимо не дождались.

После этого, Дмитрий Цыганков покинул пост первого заместителя гендиректора НПАТ. Ранее более двух лет он руководил предприятием в статусе "и.о." В ноябре 2018 года инспекция ФНС РФ по Нижегородскому району подала иск о признании Дмитрия Цыганкова банкротом.

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