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Общество

Более 1200 обращений по вопросам капремонта поступило в Фонд Нижегородской области за месяц

16 июня 2019 13:50  [95] Общество

Более 1200 обращений по вопросам проведения ремонтных работ поступило в Фонд капитального ремонта Нижегородской области за последний месяц. Об этом сообщили в организации.

Каждый поступивший звонок обрабатывался в индивидуальном порядке или переадресовывается на более узкого специалиста в зависимости от специфики вопроса.

Также, около 300 человек были приняты специалистами и проконсультированы в рамках личного приёма. Собственникам были подготовлены и направлены порядка 140 письменных ответов на запросы.

"Важной составляющей в работе Фонда является эффективное взаимодействие с жителями. Несущим звеном в данной цепочке является отдел по работе с населением. Ежедневно наши специалисты помогают собственникам жилья найти ответы на все вопросы, касающиеся организации и проведения капитального ремонта в многоквартирных домах", - сказал исполняющий обязанности директора Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.

"Для удобства жителей было принято решение перенести приём граждан на 1 этаж здания. Активные пользователи социальных сетей также получают оперативную консультацию в режиме онлайн Ежедневно администратор нашей официальной группы в соцсетях отвечает на вопросы жителей. Это отличная возможность для людей отдаленных районов Нижегородской области решить вопрос дистанционно", - подчеркнул он.

Сегодня самыми актуальными все еще остаются вопросы по предоставлению ежемесячной денежной компенсации, по оформлению рассрочки собственникам помещений в многоквартирных домах на погашение задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт, а также сроки проведения капитального ремонта.

Напомним, нижегородские дома, где ремонтируют фасады и кровли, оборудуют камерами видеонаблюдения.

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