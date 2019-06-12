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Общество

Киоск с истекшим сроком аренды демонтировали по решению властей в Сормовском районе

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Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нестационарный торговый объект (НТО), у которого истек договор аренды, демонтировали в Сормовском районе по решению местной администрации. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Объект расположен на ул. Бутырской. Как сообщили в районной администрации, ранее этот магазин работал на законных основаниях, но срок последнего заключенного договора истек три года назад. Поскольку собственник отказался демонтировать НТО самостоятельно, процедура по демонтажу осуществлялась принудительно.

Всего с начала года в Сормовском районе демонтировали 39 незаконных НТО.

"В настоящий момент по поручению мэра города Владимира Панова мы проводим работу по упорядочиванию размещения объектов мелкорозничной сети. Все нестационарные торговые объекты, которые находятся на территории Сормовского района без правовых оснований, демонтируются. С начала этого года было демонтировано 39 незаконных НТО. Этот конкретный объект тоже стоит без правоустанавливающего документа", - сказала исполняющая обязанности заместителя главы администрации Сормовского района Ирина Меркулова.

Меркулова уточнила, что конструктивные элементы магазина будут находиться на ответственном хранении, и собственник сможет забрать их после возмещения затрат за работу по демонтажу.

Напомним, что электронную карту рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов создали в Нижнем Новгороде.

Как сообщил Владимир Панов, данный портал будет удобен для предпринимателей, поскольку с его помощью они смогут проверить, законно ли размещение НТО или рекламной конструкции в запланированном ими месте. Жители в свою очередь, смогут определить, есть ли рядом с ними торговые объекты, а также пожаловаться на незаконные.

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