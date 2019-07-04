Проект благоустройства Святого озера в Дзержинске скорректируют Общество

Фото: администрация г.Дзержинск

Проект благоустройства Святого озера в Дзержинске скорректируют. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, реализация проекта благоустройства начнется осенью этого года по поручению главы города Ивана Носкова. На первый этап - в бюджете заложены около трех миллионов рублей.

Вопрос, какие именно работы необходимо провести в первую очередь, несколько раз обсуждался на рабочих совещаниях в администрации Дзержинска. В них принимали участие специалисты самой администрации, представители проектанта из ННГАСУ, руководители строительных организаций, активисты общественной организации "Голос Дзержинска".

Начать работы решено с северного берега, где расположен официальный городской пляж. Для сохранения целостности грунтов и травяного покрова решено построить там служебный съезд (дорогу для спецтехники, которая обслуживает пляж, и машин скорой помощи) с системой водоотведения и берегоукрепления и ближайший к дороге габион для укрепления корневой системы наиболее оголённых корней сосен.

Полностью реализовать проект власти рассчитывают в 2020 году за счет финансирования государственной программы "Формирование комфортной городской среды".

В процессе работы выяснилась необходимость корректировки проекта – по нему дорога должна была пройти между деревьями, но в этом случае возникла бы опасность повредить корни столетних сосен. Решено использовать для прокладки дороги уже существующий накатанный съезд в левой части северного берега озера.

"Как это часто бывает, при наложении на реальный ландшафт проектные решения оказались не совсем корректными. Мы в любом случае не готовы жертвовать деревьями ради прокладки дороги. Ведь смысл проекта благоустройства состоит в необходимости сохранения великолепной растительности вокруг озера и самого водоема в его нынешнем виде", - заявил Иван Носков.

"Поэтому мы попросили проектировщиков ННГАСУ скорректировать проект и сметы. Это будет сделано в течение июля, в кратчайшие сроки. Считаю принципиально важным начать благоустройство этого любимого дзержинцами уголка природы уже в нынешнем году", - добавил он.

Проект архитектурно-ландшафтной организации прибрежной зоны озера Святое был разработан по заказу администрации в 2017 году. В нем предусмотрено строительство защитных габионов против сползания грунта на западном и северном берегах озера, устройство системы водоотведения, лестничных сходов и т.д.

Предполагалось в первую очередь провести берегоукрепительные работы в западной части озера, со стороны санатория-профилактория "Пушкино". Однако в январе близ зоны проведения будущих работ случились два карстовых провала. Было проведено обследование, которое показало наличие достаточно активных карстовых процессов в этом месте.