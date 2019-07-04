Последние новости рубрики Общество
12 июля 2019 09:18  [73] Спецзнаки установят на дорогах Нижегородской области в местах концентрации ДТП
11 июля 2019 19:19  [271] Нижний сегодня: главные события дня
11 июля 2019 18:55  [237] Власти и нижегородцы договорились, что инвестор при строительстве гостиницы на Мануфактурной учтет мнение жителей
11 июля 2019 18:16  [165] Около 50 ливневых колодцев планируется отремонтировать в Советском районе
11 июля 2019 18:03  [277] Государственные награды получили 42 жителя Нижегородской области
11 июля 2019 17:02  [186] Сотрудник нижегородского МЧС Дмитрий Апальков присоединился к #BottleCapChallenge
11 июля 2019 16:18  [180] Бешенство лисы выявлено в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области
11 июля 2019 14:06  [257] Еще одно обследование Бурнаковской низины потребуется для выявления причин появления нефтяных пятен
11 июля 2019 13:53  [360] Проект детсада в ЖК "Новинки Smart City" отправят на госэкспертизу
11 июля 2019 12:43  [176] Россияне стали больше тратить денег в магазинах. В чем отличились жители Поволжья?
Общество

Спецзнаки установят на дорогах Нижегородской области в местах концентрации ДТП

12 июля 2019 09:18  [73] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Спецзнаки установят на дорогах Нижегородской области в местах концентрации ДТП. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

Работы ведутся в Богородском, Борском, Балахнинском, Володарском, Городецком, Кстовском и Павловском районах. Программа мероприятий согласована с Управлением ГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

В зависимости от основных видов ДТП, происходящих на конкретных участках, на дорогах устанавливаются специальные знаки ("Обгон запрещен", "Ограничение максимальной скорости", "Опасный поворот", "Пешеходный переход" и др.) и информационные аншлаги, предупреждающие о приближении к аварийному участку. Также наносится разметка, устраиваются шумовые полосы, барьерные ограждения, устраняется колейность, укрепляются обочины, устраиваются линии освещения.

Наибольшее количество очагов аварийности по итогам прошлого года выявлено на трассе Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород.

"Разработан специальный регламент, на основании которого ведется работа по повышению безопасности дорожного движения. Места концентрации ДТП мониторим в ежедневном режиме. Очаги аварийности берутся в работу сразу, не дожидаясь подведения статистики. И уже в этом году, по данным ГИБДД, аварийность на загородных автодорогах снизилась на 50%", - сказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

Оценить качество исполнения нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы можно на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог, а также в соцсети "ВКонтакте" в группе проекта "Дороги Нижегородской области".

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на трассе М-7 на границе Нижегородской области и Чувашии до октября.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph