Спецзнаки установят на дорогах Нижегородской области в местах концентрации ДТП Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Спецзнаки установят на дорогах Нижегородской области в местах концентрации ДТП. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

Работы ведутся в Богородском, Борском, Балахнинском, Володарском, Городецком, Кстовском и Павловском районах. Программа мероприятий согласована с Управлением ГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

В зависимости от основных видов ДТП, происходящих на конкретных участках, на дорогах устанавливаются специальные знаки ("Обгон запрещен", "Ограничение максимальной скорости", "Опасный поворот", "Пешеходный переход" и др.) и информационные аншлаги, предупреждающие о приближении к аварийному участку. Также наносится разметка, устраиваются шумовые полосы, барьерные ограждения, устраняется колейность, укрепляются обочины, устраиваются линии освещения.

Наибольшее количество очагов аварийности по итогам прошлого года выявлено на трассе Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород.

"Разработан специальный регламент, на основании которого ведется работа по повышению безопасности дорожного движения. Места концентрации ДТП мониторим в ежедневном режиме. Очаги аварийности берутся в работу сразу, не дожидаясь подведения статистики. И уже в этом году, по данным ГИБДД, аварийность на загородных автодорогах снизилась на 50%", - сказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

Оценить качество исполнения нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы можно на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог, а также в соцсети "ВКонтакте" в группе проекта "Дороги Нижегородской области".



Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на трассе М-7 на границе Нижегородской области и Чувашии до октября.