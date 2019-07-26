Предельный размер платы за вывоз мусора снизился в Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Предельный размер платы за вывоз мусора снизился в Нижегородской области. Соответствующие изменения в Указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Таким образом, теперь предельный размер платы за услугу по обращению с ТКО в Нижегородской области на 2019 год составляет не 665,67 рублей за кубический метр отходов, а 632,39 рубля.

"Пересмотр тарифов связан с изменениями федерального законодательства. Не так давно Минприроды России снизило для региональных операторов ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов на полигонах. Эта мера была принята для того, чтобы снизить нагрузку по оплате вывоза мусора для людей", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин.

Расчет по новым тарифам осуществляется с 1 июля 2019 года, то есть изменения в квитанциях жители увидят в августе.

Также в рамках указа изменен перечень лиц, получающих дополнительную меру социальной поддержки в виде 50% снижения платы за ТКО. Теперь для пенсионеров, не получающих компенсации по оплате коммунальных услуг за счет средств федерального или областного бюджетов и одиноко проживающих в многоквартирных домах с площадью жилого помещения более 36 кв. метров, и имеющих доход ниже 22 266 рублей, установлен предельный размер платы за вывоз мусора из расчета 18 квадратных метров вне зависимости от площади жилого помещения.

В целом же с 1 января 2019 года право на компенсацию расходов по обращению с ТКО имеют 23 льготных категорий граждан.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках Указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

Ранее сообщалось, что около 6 тысяч мусорных контейнеров закупят для нижегородцев в 2019 году, а 1 августа регион переходит на раздельный сбор мусора.