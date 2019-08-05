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Экономика

Госдолг Нижегородской области с начала года снизился на 12,2 млрд рублей

05 августа 2019 17:32  [89] Экономика
Госдолг Нижегородской области с начала года снизился на 12,2 млрд рублей

Госдолг Нижегородской области с начала года снизился на 12,2 млрд рублей

Фото: НИА Нижний Новгород

Госдолг Нижегородской области снизился с 1 января по 1 августа 2019 года на 12,2 млрд рублей или на 16,4%. Об этом сообщает министерство финансов региона.

В начале 2019 года сумма госдолга области составляла 75,09 млрд рублей. Ведомство объясняет, что снижение государственных заимствований произошло за счет погашения кредитов коммерческих банков, а также за счет уменьшения объема обязательств по предоставленной государственной гарантии.

На 1 августа объём госдолга региона составил 62,8 млрд рублей. В структуре долга большую часть — 67,9% составляют государственные ценные бумаги; 31,8% - бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 0,3% - государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков по данным на 1 августа текущего года в структуре госдолга отсутствуют.

Напомним, что госдолг Нижегородской области за 2018 год снизился на 1,2% по сравнению с 2017 годом.

Напомним также, что на заседании 27 июня текущего года депутаты Законодательного собрания Нижегородской области внесли изменения в региональный бюджет, увеличив доходы и расходы более чем на 3,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что область планирует в 2019 году разместить облигационный заем на 10 млрд рублей. Срок размещения, процентная ставка по купону и периодичность выплаты купонного зависят от ситуации на финансовых рынках капитала, как в стране, так и в мире.

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