Облизбирком опубликовал список кандидатов на довыборы в нижегородскую Думу Политика

Облизбирком опубликовал список кандидатов на довыборы в нижегородскую Думу. Напомним, выборы пройдут 8 сентября 2019 года на пяти округах. Среди кандидатов есть как представители политических партий, так и самовыдвиженцы.

Округ №9 (Ленинский район):

- Илья Померанцев (КПРФ);

- Максим Большаков (ЛДПР);

- Татьяна Скоробогатова ("Единая Россия");

- Евгений Долгополов ("Яблоко");

- Артем Маслов ("Коммунисты России");

- Евгений Киров ("Партия пенсионеров");

- Денис Ключников ("Справедливая Россия");

- Василий Родов (самовыдвижение);

- Павел Седов (самовыдвижение).

Округ №15 (Канавинский район):

- Светлана Галкина ("Партия пенсионеров");

- Мария Зотова ("Коммунисты России");

- Александр Качесов ("Справедливая Россия");

- Анастасия Пушкарева (самовыдвижение);

- Анастасия Самсонова (самовыдвижение);

- Александр Сидельников (ЛДПР);

- Руслан Станчев ("Единая Россия");

- Ольга Хамзина (самовыдвижение);

- Василий Федотов (КПРФ).

Округ №16 (Канавинский район):

- Максим Андреев (самовыдвижение);

- Альберт Бирюков ("Партия пенсионеров");

- Михаил Буков (КПРФ);

- Инна Ванькина ("Единая Россия");

- Андрей Клочков ("Справедливая Россия");

- Иван Кондрашов (ЛДПР);

- Сергей Ларин ("Коммунисты России");

- Аркадий Чапрак (самовыдвижение).

Округ №21 (Сормовский район):

- Александр Грачев ("Справедливая Россия");

- Елена Кузина (КПРФ);

- Елена Кузина (самовыдвижение);

- Елена Кузина ("Коммунисты России");

- Надежда Кузина ("Казачья партия");

- Павел Пашинин ("Единая Россия");

- Лариса Петухова ("Партия пенсионеров");

- Артем Сизов (ЛДПР);

- Антон Фомичев (самовыдвижение).

Округ №24 (Сормовский район):

- Никита Антоненко ("Яблоко");

- Евгений Костин ("Единая Россия");

- Максим Красиков ("Справедливая Россия");

- Елена Кузнецова ("Партия пенсионеров");

- Юрий Кутырев (КПРФ);

- Андрей Пистунович ("Коммунисты России");

- Анжелика Трегуб (ЛДПР);

- Елена Цветкова (самовыдвижение);

- Кирилл Шкуратов (самовыдвижение).