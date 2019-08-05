Облизбирком опубликовал список кандидатов на довыборы в нижегородскую Думу. Напомним, выборы пройдут 8 сентября 2019 года на пяти округах. Среди кандидатов есть как представители политических партий, так и самовыдвиженцы.
Округ №9 (Ленинский район):
- Илья Померанцев (КПРФ);
- Максим Большаков (ЛДПР);
- Татьяна Скоробогатова ("Единая Россия");
- Евгений Долгополов ("Яблоко");
- Артем Маслов ("Коммунисты России");
- Евгений Киров ("Партия пенсионеров");
- Денис Ключников ("Справедливая Россия");
- Василий Родов (самовыдвижение);
- Павел Седов (самовыдвижение).
Округ №15 (Канавинский район):
- Светлана Галкина ("Партия пенсионеров");
- Мария Зотова ("Коммунисты России");
- Александр Качесов ("Справедливая Россия");
- Анастасия Пушкарева (самовыдвижение);
- Анастасия Самсонова (самовыдвижение);
- Александр Сидельников (ЛДПР);
- Руслан Станчев ("Единая Россия");
- Ольга Хамзина (самовыдвижение);
- Василий Федотов (КПРФ).
Округ №16 (Канавинский район):
- Максим Андреев (самовыдвижение);
- Альберт Бирюков ("Партия пенсионеров");
- Михаил Буков (КПРФ);
- Инна Ванькина ("Единая Россия");
- Андрей Клочков ("Справедливая Россия");
- Иван Кондрашов (ЛДПР);
- Сергей Ларин ("Коммунисты России");
- Аркадий Чапрак (самовыдвижение).
Округ №21 (Сормовский район):
- Александр Грачев ("Справедливая Россия");
- Елена Кузина (КПРФ);
- Елена Кузина (самовыдвижение);
- Елена Кузина ("Коммунисты России");
- Надежда Кузина ("Казачья партия");
- Павел Пашинин ("Единая Россия");
- Лариса Петухова ("Партия пенсионеров");
- Артем Сизов (ЛДПР);
- Антон Фомичев (самовыдвижение).
Округ №24 (Сормовский район):
- Никита Антоненко ("Яблоко");
- Евгений Костин ("Единая Россия");
- Максим Красиков ("Справедливая Россия");
- Елена Кузнецова ("Партия пенсионеров");
- Юрий Кутырев (КПРФ);
- Андрей Пистунович ("Коммунисты России");
- Анжелика Трегуб (ЛДПР);
- Елена Цветкова (самовыдвижение);
- Кирилл Шкуратов (самовыдвижение).
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