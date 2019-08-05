Подрядчик вновь сорвал сроки благоустройства "Сквера им.1905 года" в Нижнем Новгороде Общество

Сквер 1905 года Фото: с сайта администрации Нижегородского района

Подрядчик вновь сорвал сроки благоустройства "Сквера им.1905 года" в Нижнем Новгороде

Как сообщает администрация Нижегородского района, где расположен сквер, в настоящее время готовность благоустройства составляет 90%. В середине июня сообщалось, что подрядчик, заключивший контракт 3 июня, обещал благоустроить объект за 60 дней.

Представитель подрядной организации ООО "Вымпелоптторг" Сергей Елисеев 5 августа сообщил, что "сегодня должна быть поставка серой гранитной плитки, которую мы ожидаем уже две недели". Эта плитка предназначена для выкладки на тротуаре на повороте с площади Свободы на улицу Ванеева, а также для тротуара со стороны Оперного театра.

Также подрядчик сообщил, что сейчас на территории сквера подготовлены коммуникации для освещения и полива газонов, проложены ливневки и начато восстановление лестницы возле домов №2 и №4 со стороны острога.

В ближайшее время подрядчику предстоит переложить часть гранитной плитки на центральной аллее при выходе на площадь Свободы, завершить укладку газона и установить малые архитектурные формы.

Несмотря на отставание в благоустройстве, исполняющий обязанности главы администрации Нижегородского района Илья Лагутин считает "темп и качество работ подрядной организации удовлетворительными".

"Однако гарантийные работы первой очереди благоустройства идут не так быстро, как хотелось бы и выполнены лишь наполовину. В частности, до сих пор не в полном объеме отремонтирована площадка вокруг памятника. Это задерживает и второго подрядчика тоже. Тем не менее, представителям обеих подрядных организаций поставлена четкая задача завершить благоустройство сквера в кратчайшие сроки", - пояснил Илья Лагутин.

Напомним, что изначально подрядчиком по благоустройству сквера выступало ООО "Городецкая дорожная передвижная механизированная колонна" (г. Заволжье), но компания сорвала сроки по разным причинам и некачественно выполнила работы. Теперь эта организация в рамках гарантийных работ устраняет недочеты. Контракт с компанией из Заволжья заключен 27 сентября 2018 года, завершить благоустройство она должна была до 31 декабря того же года.

Для того, что бы благоустройство сквера состоялось, администрация города заключила контракт с ООО "Вымпелоптторг".