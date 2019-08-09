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Общество

Алексей Дараев может стать владельцем водозаборной станции на Стрелке

15 августа 2019 13:06  [66] Общество

Фото: с сайта google.com/maps

Алексей Дараев может стать владельцем водозаборной станции на Стрелке. Как сообщается на сайте министерства имущественных и земельных отношений области, по итогам аукциона на право приобретения в собственность нежилого здания по адресу: ул. Стрелка, 21в, единственному признанному участнику аукциона Алексею Ивановичу Дараеву будет направлен проект договора купли-продажи изъятого имущества по начальной цене аукциона. Здание предложено купить за 4,78 млн рублей.

Нежилое здание общей площадью 795,3 кв.м. является объектом культурного наследия регионального значения. Прежним собственником нежилого здания являлся Александр Викторович Ильченко, но по решению суда станцию изъяли.

Покупатель обязан выполнять требования, предусмотренные охранным обязательством. В частности, сохранение объекта культурного наследия и использование его в целях, не наносящих ущерба физической сохранности здания; соблюдение режима и использования объекта культурного наследия; соблюдение условий ведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия; соблюдение порядка изменения права собственности; запрещение сделок с имуществом, запрет Управлению Россреестра по Нижегородской области осуществлять регистрационные действия.

Согласно информации, в течение 5 дней с момента подписания договора купли-продажи и передачи объекта по акту приема-передачи инициатор аукциона обратится в Канавинский районный суд с заявлением о снятии ареста с объекта.

Напомним, что это здание 4 июня 2019 года было выставлено на торги, так как предыдущий собственник не вкладывал средства в ремонт данного ОКН и это стало причиной изъятия здания через суд. О том, что управление Госохранкультуры региона намеревалось изъять у собственника здание через судебные инстанции сообщалось еще в 2018 году. Тогда же ведомство обращалось в правоохранительные органы с заявлением о возможности возбуждения уголовного дела в отношении собственника.

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