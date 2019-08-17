Фонды Нижегородской области докапитализированы: предприниматели получат микрозаймы и поручительства Бизнес

Микрофинансовый и гарантийный фонды Нижегородской области дополнительно докапитализированы. Такое решение принял губернатор Глеб Никитин 20 августа 2019 года. Гарантийный фонд необходим предпринимателям в случае отсутствия необходимой залоговой базы.

Сколько средств в фондах?

Объем микрофинансового фонда увеличится на 90 млн рублей, гарантийного фонда на 25 млн. Ранее гарантийный фонд был докапитализирован на 100 млн рублей в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Нередко предприниматели сталкиваются с трудностями при получении кредитов. Это связано с отсутствием необходимой залоговой базы. В этом случае как раз и может помочь гарантийный фонд. Мы видим, что данная мера поддержки очень востребована. Не менее важна для бизнеса возможность получить микрозайм на льготных условиях. Мы рассчитываем, что благодаря докапитализации фондов до конца 2019 года микрозаймы и поручительства получат не менее 250 предпринимателей в различных районах региона, что поможет создать около 100 рабочих мест", - подчеркнул Глеб Никитин.

По предварительным расчётам в 2019 году, общая сумма выданных микрозаймов составит не менее 180 млн рублей. Кроме того, благодаря поручительствам регионального гарантийного фонда предприниматели получат кредиты более чем на 1,5 млрд рублей.

Востребованы ли микрозаймы и поручительства?

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, региональное Агентство по развитию системы гарантий выдало за 1 полугодие 2019 года в два раза больше льготных микрозаймов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Также увеличилось количество выданных поручительств по кредитам.

"Важно, что этот показатель вырос не только в областном центре, но и в районах области: с 28 до 48 миллионов рублей. В пятерке лидеров: Сосновский район, Дзержинск, Павловский, Сергачский и Кстовский районы. Значительно чаще предприниматели из области стали пользоваться и поручительствами регионального гарантийного фонда - объем кредитов, полученных с помощью этого вида поддержки за 1 полугодие 2019 года возрос в 4 раза: со 112 миллионов рублей до 493,6 миллионов рублей", - рассказал Максим Черкасов.

Для чего нужен "Мой бизнес"

Центр консультаций "Мой бизнес" откроется в Нижнем Новгороде в октябре этого года.

В центре будут консультировать представителей малого и среднего бизнеса. Таким образом, узнать о государственных и других услугах можно будет в одном месте. Кроме того, представители бизнеса смогут там же задать свои вопросы или обратиться к уполномоченному по защите прав предпринимателей.

Гранты для инноваторов

В июле фонд содействия инновациям объявил о начале нового конкурса по программе "Старт".

Программа направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологический исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.

"По этой программе нижегородские предприниматели могут получить гранты от 2 до 5 млн рублей, - подчеркнул Глеб Никитин. - Я призываю нижегородских предпринимателей активно участвовать в конкурсе".

Заявки принимаются до 23 сентября или до 14 октября в зависимости от подвида программы через систему АС Фонд-М.