Кишечная палочка в твороге и молоке: Россельхознадзор проверил медучреждение на Бору Происшествия

Сотрудники управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл провели внеплановую выездную проверка в одном из лечебных медицинских учреждений на Бору. Исследования проводились на базе ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора».

В ходе проверки и лабораторных исследований установлено наличие бактерий группы кишечной палочки в молочной продукции "творог ГОСТ 31453–2013 М.Д.Ж. 5%" и "молоко питьевое пастеризованное ГОСТ 31450–2013 М.Д.Ж. 3,2%" используемой в данном лечебном учреждении.

По результатам проверки в отношении лечебного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, а также готовятся материалы на приостановку декларации о соответствии вышеуказанной продукции.

Напомним, что сыры сняты с реализации из магазина в центре Нижнего Новгорода.